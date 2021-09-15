اليوم السابع
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الجامعة العربية تعقد اجتماع لجنة الأسرة العربية غدا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:30 م
الجامعة العربية تعقد اجتماع لجنة الأسرة العربية غدا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة، اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة الأسرة العربية، غدا، الخميس، وذلك عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الأسرة في الدول العربية، وعدداً من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتمكين الأسرة في المنطقة العربية.

وصرحت الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، ويأتي في مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدت من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته(40).

وأضافت سيتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية العربية للحد من العنف الاسري وتعزيز التماسك الاسري.

ونوهت السفيرة بأن جدول أعمال لجنة الأسرة العربية سيبحث الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها من خلال إقرار الاستراتيجية العربية للأسرة واستراتيجية إرشاد الأسري تمهيداً لرفعهما لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة لاعتماهما.

وأضافت أبو غزالة أن لجنة الأسرة في دورتها الحالية ستشهد إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2021 والتي خصصت لهذا العام حول افضل المبادرات والجهود لحماية وتمكين الأسر في ظل جائحة كوفيد 19.


هيفاء أبو غزالة

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جامعة الدول العربية

لجنة الأسرة العربية

قطاع الشؤون الاجتماعية

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