التضخم فى كندا يرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 2003

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تسارع التضخم في كندا إلى أسرع وتيرة منذ عام 2003، وهو ما يمثل صداع سياسي لرئيس الوزراء جستن ترودو قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.1 في المائة في أغسطس عن العام السابق، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء في أوتاوا، وهو الشهر الخامس على التوالي لزيادة التضخم فوق سقف بنك كندا البالغ 3 في المائة. وهذا هو أعلى مستوى منذ مارس 2003، عندما لامس 4.2 في المائة. وكان الاقتصاديون يتوقعون مكاسب سنوية بنسبة 3.9 في المائة. كانت الزيادة في تكاليف الإسكان محركا رئيسيا للتضخم السنوي.

كان البنزين ومؤشر تكلفة إحلال مالكي المنازل - المرتبط بأسعار المنازل الجديدة - من أكبر المساهمين الصعوديين في التضخم السنوي في أغسطس. وارتفع مؤشر السكن بنسبة 14.3 في المائة في أغسطس عن العام السابق. وقال التقرير إن هذه هي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1987 والشهر الرابع على التوالي لنمو الأسعار.