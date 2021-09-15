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البابا تواضروس الثانى يواصل عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء أون لاين

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:20 م
البابا تواضروس الثانى يواصل عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء أون لاين قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، أون لاين، ويتم إذاعة العظة من خلال القنوات الرسمية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى هنأ أبناء الكنيسة القبطية بمناسبة بداية السنة القبطية الجديدة (1738 للشهداء) والتي تبدأ يوم السبت المقبل، وتحتفل الكنيسة القبطية بها بإقامة القداسات فى كنائسها بمصر والخارج.

وجاءت تهنئة قداسته قبيل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم، وقال قداسة البابافي تهنئته:

في البداية أود أن أهنئكم بعيد الشهداء، عيد النيروز وبداية سنة قبطية جديدة اللي هنحتفل بها يوم السبت القادم، وعيد النيروز من أقدم الأعياد، وهو العيد الذي نفتتح به السنة القبطية، وهذا التاريخ ابتدى سنة 284 ميلادية في وقت الطاغية دقلديانوس أحد أباطرة الرومان. وفي الزمن ده ابتدى عصر اضطهاد شديد ولذلك أخذه الأقباط الأولون وجعلوه بداية لتقويم خاص بهم.

وتابع: السنة القبطية هي سنة حسابية كل شهورها 30 يوما لا تزيد ولا تقل في بعض الشهور ويضاف لها الشهر رقم 13 وبنسميه الشهرالصغير أو أيام النسي عشان ضبط التقويم حسابيًا وكتابيًا.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

السنه القبطيه

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