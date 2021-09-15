اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يناقش أمورا رعوية مع أسقف بنى سويف والأقصر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:20 م
البابا تواضروس الثانى يناقش أمورا رعوية مع أسقف بنى سويف والأقصر البابا تواضروس الثانى مع الأنبا يوساب
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن، ببنى سويف.

واستعرض الأنبا إسطفانوس خلال اللقاء عدد من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وفى سياق متصل، استقبل قداسته أمس الثلاثاء، الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، الذي عرض أيضا بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.
 
الأنبا يوساب
الأنبا إسطفانوس مع قداسة البابا تواضروس الثانى 

 

الأنبا يوساب مع قداسة البابا تواضروس الثانى
الأنبا يوساب مع قداسة البابا تواضروس الثانى

 


البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الارثوذكسيه

اسقف بنى سويف

اسقف ايبارشيه الاقصر

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