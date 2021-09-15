الاحتفال باليوم العربى للأرصاد الجوية بشعار "معا نواجه الطقس المتطرف" اليوم

كتب محمود راغب

يحتفل العالم العربى اليوم 15 سبتمبر من كل عام باليوم العربى للأرصاد الجوية وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ فى دورته الثانية بالموافقة على اعتبار هذا اليوم من كل عام هو اليوم العربى للأرصاد الجوية، وهو اليوم الذى أصدر فيه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى قراره بإنشاء " اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية " فى 1970/9/15 .



ويقام الاحتفال هذا العام فى كل الدول العربية تحت شعار "معا .. نواجه الطقس المتطرف" وقد تم اختيار هذا الشعار ترسيخا وتأكيدا لضرورة تعاون كافة دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية التى يشهدها ويتأثر بها العالم أجمع وما أدت إليه من نوبات طقس جامحة وظواهر جوية حرجة .



وتنفيذا لتوصيات الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية IPCC التابعة للأمم المتحدة والتى أوصت بضرورة تكاتف دول العالم وعلى رأسهم الدول الصناعية الكبرى ( الصين والهند وروسيا وأمريكا ) لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتقليل من استخدام مشتقات الوقود الأحفورى حيث أن هذه هى العناصر الأساسية المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى والتى أدت فى السنوات الأخيرة إلى حدوث تغيرات مناخية فى العديد من دول العالم بما فيها المنطقة العربية حيث بدأت درجات الحرارة فى الارتفاع بشكل قياسى وتجاوزت المعدلات المناخية وتسببت فى العديد من الحرائق والجفاف والسيول والفيضانات والأعاصير وأدى ذلك إلى خسائر عديدة فى الأرواح والممتلكات.

والمناخ يعتبر عاملا مهمة فى حياة البشرية والتغيرات الطارئة التى تحدث فيه تؤثر بشكل مباشر على كافة جوانب الحياة من هنا جاء شعار هذا العام معا ... نواجه الطقس المتطرف ".