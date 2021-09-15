الإعلام الأمنى العراقى: القبض على 5 عناصر إرهابية فى كركوك والأنبار

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على 5 عناصر إرهابية في محافظتي كركوك والأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية، تمكنت دوريات جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من القبض على خلية مكونة من 3 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإجرامية، أحدهم عمل عنصرا استخباريا ضمن ما يسمى ولاية كركوك.

وأضافت أن القوات الأمنية في محافظة الأنبار تمكنت بعد الموافقة القانونية من القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما يسمى ولاية الفرات، وتم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.