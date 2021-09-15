الإعدام لفتاة وعامل قتلا شخصا وألقيا بجثته بنهر النيل فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بإعدام فتاة وعامل شنقا، لقتلهما شخص وإلقاء جثته بنهر النيل، فى مركز أخميم، وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين أحمد ممدوح مرسى، وأحمد أبوالقاسم محمد، بأمانة سر ناصر محمد.

وتعود احداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2016 بمركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكلا من ( أ . أ 21 عاما ) لا تعمل، و ( م . ح 30 عاما ) عامل، تهمة قتل المجنى عليه ( ع . أ )، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قامت المتهمة الأولى باستدراج المجنى عليه إلى منطقة زراعية، وقام المتهم الثانى بتكبيل يديه بحبل وتغمية عينيه وخنقه بواسطة "طرحة" كانت ترتديها المتهمة الأولى، حتى فارق الحياة وألقياه فى نهر النيل، عقب ربط الحبل بحجر أسمنتى كبير، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم أيضًا بمعاقبة أمين معمل بمدرسة بالسجن المؤبد، لقتله شخص وإشعال النيران بجثته، بمركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الحالى، بمركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو ( خ . ح 42 عاما ) أمين معمل بمدرسة، تهمة قتل المجنى عليه ( ي . ف )، مع سبق الإصرار والترصد بأن وجه له عدة ضربات "بفأس" قاصدا قتله، فأحدث الإصابات التى أودت بحياته، ثم سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وأشعل النيران بجثته للتأكد من وفاته، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.