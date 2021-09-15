الأمن العراقي: القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار و نينوى

(أ. ش.أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي ، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة فى محافظتى الأنبار ونينوى.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما فى الرطبة ب‍الأنبار، وهو الذى استهدف القوات الأمنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية ومنطقة زنكورة وقاد سرقة الأسلحة فى منطقة الخسفة و"٥ كيلو قبل التحرير"، والإرهابى الآخر تم القبض عليه فى منطقة النمرود بنينوى، وأنهما مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب.. مشيرة إلى ضبط 65 عبوه ناسفة بالأنبار.

على جانب آخر، بحث زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، مع سفراء عدد من الدول الأجنبية ملفي الانتخابات والتعاون في مجال الطاقة والطاقة البديلة.

وذكر ائتلاف دولة القانون - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن المالكي استقبل بمكتبه، سفراء دول (السويد، فنلندا، الدانمارك، والقائم بالأعمال النرويجي) لدى العراق، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة.

وأشار المالكي إلى أن العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم بِما فيها دول الشمال (السويد، فنلندا، الدانمارك والنرويج)، والتعاون في مجال الطاقة والطاقة البديلة.. موضحا أن التوجه العام في البلاد خلق بيئة ملائمة وآمنة للاستثمار في مختلف المجالات وتعزيز عملية التنمية وخلق فرص العمل للشباب.

وأكد أن "الانتخابات المقبلة يجب أن تتمتع بظروف ملائمة لضمان مشاركة واسعة لتكون معبرة عن إرادة الشعب العراقي، ومن خلالها يتم تشكيل حكومة ائتلافية تنهض بمهام حفظ الأمن وتفعيل الإعمار والاستثمار وتضم مختلف المكونات ولا تقتصر على طرف دون آخر.