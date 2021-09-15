اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى فى منطقة النزهة

كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان تعليمى وهمى بمنطقة النزهة، بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم درجات علمية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة، والإعلان عبر شبكة "الإنترنت" وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن عقد دورات لمنح عضوية علمية بدرجات مختلفة فى العديد من التخصصات، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:



ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".