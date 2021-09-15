اعرف أخطر وقت خلال اليوم للإصابة بالسكتة الدماغية.. دراسة تكشف

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية عن وقت معين تزداد خلاله الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل لأكثر من 80%، والتى تعد من أخطر الحالات الطبية المهددة للحياة، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء فى الدماغ، طبقا لما ورد فى موقع إكسبريس.

وأكد الباحثون أن الشخص أكثر عرضة بنسبة 80% للإصابة بسكتة دماغية بين الساعة 6 صباحًا و12 ظهرًا مقارنةً بأى وقت لاحق من اليوم، حيث تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر إمداد دماغ الشخص بالدم، والذى بدوره يمنع الأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ، لذا كلما أسرع الشخص فى تلقى العلاج من السكتة الدماغية، كلما قل الضرر المحتمل.

وحددت الدراسة بعض أعراض للسكتة الدماغية، التى تظهر عند المشى وقد تكون هى العلامة الأولى للإصابة، وفسر الباحثون لماذا تحدث الإصابة فى هذا التوقيت، بعد إجراء تحليلا لآلاف من مرضى السكتات الدماغية.

وقال الباحثون إنه كانت هناك زيادة بنسبة 49% فى جميع أنواع السكتات الدماغية بين الساعة 6 صباحًا حتى الظهيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80%، عن الخطر الطبيعى للـ18 ساعة الأخرى من اليوم، بينما كان هناك 29% أقل بمعدل الإصابة بين منتصف الليل والسادسة صباحا، مقارنة ببقية ساعات اليوم.

وأضاف الباحثون أن الأنواع الثلاثة من السكتات الدماغية كانت أكثر خطورة بكثير خلال هذه الفترة الزمنية، ما يشير إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بشكل ملحوظ في الصباح.

وأظهر الباحثون بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية التى يجب الانتباه إليها مثل ضعف الوجه، وضعف الذراع، ومشاكل فى الكلام، بينما تشمل الأعراض الأخرى الضعف المفاجئ أو التنميل فى جانب واحد من الجسم، بما فى ذلك الساقين أو اليدين أو القدمين، بالإضافة إلى صداع مفاجئ وشديد.