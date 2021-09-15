اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة العامة للتنشيط السياحى

كتب محمد أسعد

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢١ باعتماد جدول الوظائف التخصصية بالهيئة فيما يخص الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وقد تضمن الهيكل التنظيمي ثلاثة إدارات مركزية بالمستوى الوظيفي العالي وهم: الإدارة المركزية للتسويق السياحي، الإدارة المركزية لمكاتب السياحة، و الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

كما تضمن الهيكل استحداث 12 إدارة عامة، بالإضافة إلى إدارة إشرافية واحدة، وذلك على النحو التالي: الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، الإدارة العامة للتوعية السياحية، الإدارة العامة للمكاتب الخارجية، الإدارة العامة للمكاتب الداخلية، الإدارة العامة للعلاقات السياحية، الإدارة العامة للشئون المالية، الإدارة العامة للشئون الإدارية، الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.