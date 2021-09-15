استقالة وزير هدد بقتل سجينين من أقلية عرقية فى سريلانكا

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قدم وزير إدارة السجون وإعادة التأهيل في سريلانكا استقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الغضب الشعبي بسبب مزاعم تهديده بقتل سجينين اثنين ينتميان لأقلية "تاميل" العرقية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الوزير لوهان راتواتي دخل إلى سجن في شمال العاصمة كولومبو وهدد بقتل سجينين اثنين، كما اتُهم باقتحام سجن آخر في العاصمة صحبة عدد من أصدقائه، وأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل استقالة الوزير الذي اعترف بمسؤليته عن الواقعتين.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الوزير طلب من سجينين الركوع على الأرض أمامه وصوب سلاحه الشخصي نحو رأسيهما مهددا بقتلهما، كما اقتحم سجن آخر عنوة للسماح لعدد من أصدقائه بزيارة غرف الشنق.

وكان أعضاء البرلمان من أقلية "تاميل" قد طالبوا الحكومة بإقالة الوزير والقبض عليه.