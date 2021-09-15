اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة وزير هدد بقتل سجينين من أقلية عرقية فى سريلانكا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:40 م
استقالة وزير هدد بقتل سجينين من أقلية عرقية فى سريلانكا سريلانكا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم وزير إدارة السجون وإعادة التأهيل في سريلانكا استقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الغضب الشعبي بسبب مزاعم تهديده بقتل سجينين اثنين ينتميان لأقلية "تاميل" العرقية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الوزير لوهان راتواتي دخل إلى سجن في شمال العاصمة كولومبو وهدد بقتل سجينين اثنين، كما اتُهم باقتحام سجن آخر في العاصمة صحبة عدد من أصدقائه، وأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل استقالة الوزير الذي اعترف بمسؤليته عن الواقعتين.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الوزير طلب من سجينين الركوع على الأرض أمامه وصوب سلاحه الشخصي نحو رأسيهما مهددا بقتلهما، كما اقتحم سجن آخر عنوة للسماح لعدد من أصدقائه بزيارة غرف الشنق.
وكان أعضاء البرلمان من أقلية "تاميل" قد طالبوا الحكومة بإقالة الوزير والقبض عليه.


سريلانكا

العراق

استقالة وزير فى سريلانكا

أقلية تاميل العرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة