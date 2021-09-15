ارتفاع سعر قنطار الذهب الأبيض لـ3875 جنيها للقنطار فى أخر مزاد بالفيوم

كتب عبد الحليم سالم

تواصل أسعار الذهب الابيض ارتفاعها مما يمثل فرحة للفلاحين والمزراعين ، حيث شهدت محافظة الفيوم إجراء مزاد جديد لبيع القطن وفقا للألية الجديدة لوزارة قطاع الاعمال العام، والتي يتم تنفيذها للعام الثالث على التوالي بحضور عدد من المسؤلين ، حيث تم إجراء المزاد على نحو 986 قنطار قطن ، وبلغ سعر فتح المزاد 2600 جنيه وتمت الترسية بسعر 3875 جنيها للقنطار الواحد لصالح شركة خاصة وهو أعلي سعر للقطن هذا العام واكبر من ضعف سعر العام الماضى.

وتعتمد المنظومة الجديدة لتداول الأقطان على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة حيث يتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين، كما تساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا.

كما أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة لاستعادة عرش القطن المصري عالميا وزيادة أسعاره وتنافسيته، حيث تقوم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج، حيث تم الانتهاء من وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم افتتاح 3 محالج أخرى مطورة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار قبل نهاية العام الجاري 2021، على أن يضاف إليها 3 محالج مطورة أخرى في العام المقبل بما يكفي لحلج كافة الإنتاج المصري من القطن.