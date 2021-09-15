اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:21 م
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إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة نصف نقل بمنشأة القناطر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:22 م
إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة نصف نقل بمنشأة القناطر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 10 عمال في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة منشاة القناطر في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق تابع لإحدى القرى في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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