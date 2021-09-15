إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة محتويات الشقق السكنية فى القاهرة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة المساكن في القاهرة، حيث كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، فى ضبط عنصر إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وأكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد سعيد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قيام عنصر إجرامى بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة.