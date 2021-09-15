اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أفريقيا: 8 ملايين و66 ألفا إجمالي إصابات كورونا بالقارة السمراء

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:00 ص
أفريقيا: 8 ملايين و66 ألفا إجمالي إصابات كورونا بالقارة السمراء لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أفادت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة السمراء بلغ 8 ملايين و66 ألف إصابة و204 آلاف وفاة، فيما سجلت إجمالي متعافين 7 ملايين و356 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء.

وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 47 % من السكان، بينما سجلت جنوب إفريقيا 24.3 %، وبلغت زيمبابوي 16.5 % في معدلات التطعيم.

وتعتمد إفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99 % من إمداداتها من اللقاحات، بينما يهدف الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60 % من اللقاحات داخل القارة بحلول عام 2040، وقد حددت مراكز مكافحة الأمراض رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا بوصفها مراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قاريا.

 


أفريقيا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

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