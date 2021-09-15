أفريقيا: 8 ملايين و66 ألفا إجمالي إصابات كورونا بالقارة السمراء

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أفادت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة السمراء بلغ 8 ملايين و66 ألف إصابة و204 آلاف وفاة، فيما سجلت إجمالي متعافين 7 ملايين و356 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء.

وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 47 % من السكان، بينما سجلت جنوب إفريقيا 24.3 %، وبلغت زيمبابوي 16.5 % في معدلات التطعيم.

وتعتمد إفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99 % من إمداداتها من اللقاحات، بينما يهدف الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60 % من اللقاحات داخل القارة بحلول عام 2040، وقد حددت مراكز مكافحة الأمراض رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا بوصفها مراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قاريا.