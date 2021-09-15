أحمد السويدى: مصر شهدت طفرة إنشائية خلال الفترة الأخيرة

كتب أحمد حمادة

قال المهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد للمقاولات، إن شركات المقاولات تسعى لتصدير قطاع المقاولات ، حيث ساعدت الدولة مصانع الأسمنت وقدمت التسهيلات من أجل التصدير إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك منتجات أخرى يمكن تصديرها إلى أفريقيا ومنها السراميك والحديد، وبالتالي يمكن للشركات المصرية تصدير قطاع المقاولات للخارج.

بدوره، قال أحمد السويدى الرئيس التنفيذي لشركة السويدى، إن ماتشهده مصر خلال الفترة الأخيرة يعد طفرة غير مسبوقة فى الإنشاءات والطرق، وذلك من خلال الشركات المصرية، والتي اكتسبت خبرة كبيرة تمكنها من العمل وفتح أسواق خارجية وخاصة في أفريقيا، في ظل توفير دعم للشركات مثلما يحدث مع الشركات الصينية و التركية .

جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية لملتقي بناة مصر، ويستعرض المتلقى في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التي تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.

ويستهدف الملتقى المساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وجمهوريتها الجديدة، في إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمي الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية في مناقشات ثرية، وطرح كافة الفرص والعروض في إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعي القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.