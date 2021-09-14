اليوم السابع
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8 معلومات عن لجنة إيراد النيل.. أبرزها رفع حالة الاستنفار لمواجهة الطوارئ

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:00 ص
8 معلومات عن لجنة إيراد النيل.. أبرزها رفع حالة الاستنفار لمواجهة الطوارئ نهر النيل
كتبت ـ أسماء نصار

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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل ، وآليات إدارة وتوزيع المياه ، والاطمئنان على الاستعدادات والاجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول التقارير التى تم استعراضها.

1- أجهزة وزارة الرى تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

 2- استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار علي منابع النيل خلال شهر سبتمبر .

 3- فيضان العام الحالى أعلي من المتوسط حتي الآن.

4- استمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية ، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

5- يتم متابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف بما يُمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات .

 6- تم التكليف بمواصلة الاستعداد لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

7- رفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ .

 8- البدء في تخفيض مناسيب المياه بكافة المجاري المائية ، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من صيانة وجاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول للتعامل مع موسم الامطار والسيول القادم.
 


وزارة الرى

الطوارئ

نهر النيل

فيضان النيل

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