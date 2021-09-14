8 معلومات عن لجنة إيراد النيل.. أبرزها رفع حالة الاستنفار لمواجهة الطوارئ

كتبت ـ أسماء نصار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل ، وآليات إدارة وتوزيع المياه ، والاطمئنان على الاستعدادات والاجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول التقارير التى تم استعراضها.



1- أجهزة وزارة الرى تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.



2- استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار علي منابع النيل خلال شهر سبتمبر .



3- فيضان العام الحالى أعلي من المتوسط حتي الآن.



4- استمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية ، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.



5- يتم متابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف بما يُمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات .



6- تم التكليف بمواصلة الاستعداد لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.



7- رفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ .



8- البدء في تخفيض مناسيب المياه بكافة المجاري المائية ، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من صيانة وجاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول للتعامل مع موسم الامطار والسيول القادم.

