61 رحلة جوية تغادر مطار القاهرة خلال 12 ساعة لنقل 9 آلاف راكب

كتب أحمد مصطفى

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، 61 رحلة دولية في نصف اليوم التشغيلي، والذى يبلغ 12 ساعة، وتقل على متنها نحو 9 آلاف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن منتصف اليوم الثلاثاء شهد سفر 61 رحلة جوية تقل علي متنها حوالى 9 آلاف راكب غادروا إلى عدة وجهات مختلفة بينها

"نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، أثينا، أمستردام، لارنكا، هوانزو، إسطنبول، أديس أبابا، جدة، الرياض، المدينة، دبى، أبوظبى، الشارقة، مسقط، الدمام، الجوف، عدن، الدوحة، الكويت"، والعديد من الوجهات الأخرى

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.