439 باحثا مصريا وعربيا يشاركون فى ندوة لتطوير مهارات الباحثين بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

عقد مركز دعم البحث العلمى ورشة عمل بعنوان "ما الذى يجعل المشرف الجيد يخلق باحثين ماهرين؟"، وذلك عبر برنامج زووم، وأقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، ويأتى ذلك تأكيداً على ضرورة النهوض بالبحث العلمى .



وأكد الدكتور ماجد نجم، فى بيان اليوم، أن الجامعة تعمل على دعم جهود البحث العلمى والنشر الدولي، وذلك ضمن خطة الجامعة التى تهدف إلى الوصول للعالمية، ويأتى ذلك نتيجة سياسات الجامعة فى التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصاته والعمل على دعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة.



وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، حرص جامعة حلوان على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف صقل المهارات الأساسية التى يحتاجها الباحثون فى مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلى بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة



كما أكد الدكتور محمد القصاص، أن هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التى ينظمها مركز دعم البحث العلمى والتى تتناول مواضيع خاصة بالبحث العلمى ومخرجاته، بما يساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، ودعم الباحثين فى كافة القطاعات والعمل بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى مخرجات أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على التنمية المجتمعية.



حاضر فى ورشة العمل الدكتور الدكتور أشرف طبل أستاذ البايو تكنولوجى بالمركز القومى للبحوث، وأدار ورشة العمل الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الأستاذة الدكتورة هايدى خليل عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمي.



تناولت ورشة العمل التطرق إلى مهارات الباحث الجيد، ولماذا تريد أن تصبح مرشدًا، بالإضافة إلى شخصيات الموجهين، والمشرفين الجيدين، هذا وحضر 111 مشاركا من جامعة حلوان، كما حضر 266 من الجامعات والمؤسسات المصرية، وحضر 60 مشاركا من الدول العربية، كما حضر 2 مشاركين من الدول الأجنبية.