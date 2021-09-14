وفاة والدة رئيس الوزراء البريطانى عن عمر 79 عاما

وكالات

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن والدة رئيس الوزراء بوريس جونسون، توفت عن عمر ناهز الـ79 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلى تيلجراف"، حيث نعاها جونسون.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسرة أن الراحلة توفيت "فجأة وبسلام" في مستشفى بلندن.

وكانت تعاني من مرض باركنسون لكنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على تجنب الاهتزاز الدائم.

وولدت شارلوت جونسون وول في أكسفورد عام 1942، وهي ابنة السير جيمس فوسيت الذي كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.

والتقت زوجها ستانلي جونسون في جامعة أكسفورد حيث درست اللغة الإنجليزية.