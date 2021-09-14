وزير خارجية سنغافورة : ملتزمون بالشراكة مع الحكومة الماليزية الجديدة

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قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، إن بلاده ملتزمة بالشراكة والتعاون، مع الحكومة الماليزية الجديدة سعيا لتحقيق نتائج مربحة للجانبين على المدى الطويل على حد وصفه.



وأشار الوزير، حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية إلى أن سنغافورة وماليزيا ستكونان دائما مترابطتين بشكل وثيق، كما أكد على أهمية التعاون بين سنغافورة وكوالالمبور حتى تتمكن البلدان من التعافي والخروج بشكل أقوى من الوضع الحالي والمتسبب فيه وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأعرب عن ثقته في أن التعاون الثنائي بين البلدين سيستمر في التوسع من أجل المنفعة المتبادلة للمواطنين من الجانبين.



وأوضح - في حديثه أمام البرلمان - أن سنغافورة تتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومات الماليزية المتعاقبة في العديد من المجالات، كما شدد على أن بلاده ستظل ملتزمة بالحفاظ على علاقة بناءة وإيجابية مع الحكومة الماليزية الحالية، كما أنها ستواصل الالتزام بشأن المشاريع الثنائية والشراكة بين الجانبين.



ولفت الوزير إلى أن المناقشات مع الحكومة الماليزية بشأن الاستئناف الآمن والتدريجي لحركة الأشخاص عبر الحدود مستمرة، وقال إن ذلك سيتطلب بروتوكولات متفق عليها بشكل متبادل للحفاظ على الصحة العامة وسلامة السكان على كلا الجانبين مع مراعاة الموارد الطبية المتاحة.