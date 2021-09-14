وزير الصحة الروسى: تطعيم أكثر من 46 مليون مواطن ضد فيروس "كورونا"

موسكو /أ ش أ/

أعلن وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، تطعيم أكثر من 46 مليون شخصًا ضد فيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد.

وقال موراشكو، فى تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن كل منطقة روسية لديها مخزون من لقاحات فيروس "كورونا" يكفى لمدة شهر تقريبًا.

وأضاف "لقد أثبت التطعيم أنه أداة فعالة للوقاية من المرض .. ففى تلك الحالات النادرة التى يصاب فيها الشخص (الُملقح) بالعدوى، فإن مضاعفات المرض حينها لا تكون خطيرة".

يذكر أن السلطات الصحية الروسية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 ألفًا و837 حالة إصابة و781 وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.