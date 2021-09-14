وأوضح أن 81% من عدد السكان البالغين فوق الـ16 عامًا حصلوا على الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الرابط بين الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات ضعف بشكل ملحوظ منذ بداية الجائحة، منوهًا بضرورة الحذر خلال فصل الشتاء الذي يهيئ الظروف لنمو الفيروسات.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية وضعت "خطة باء" في حال تدهور الأوضاع للأسوأ خلال فصل الشتاء، مضيفا أنها تتضمن تفويضا قانونيا محتملا لارتداء كمامات الوجه في أماكن محددة وإعادة تطبيق إرشاد العمل من المنزل.

ولفت إلى أنه سيتم إنفاذ الخطة باء إذا ما أصبح الضغط على نظام الرعاية الصحية البريطاني غير محتمل، مؤكدًا ضرورة التأكيد على أهمية اللقاحات، لافتا إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام 99% من الأشخاص الذين توفوا جراء الفيروس لم يتلقوا الجرعتين اللازمتين من اللقاح.