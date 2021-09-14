اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:57 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية "طالبان": لا نقبل التدخل فى شؤوننا من أى دولة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:27 م
وزير الخارجية "طالبان": لا نقبل التدخل فى شؤوننا من أى دولة مسلحو طالبان
وكالات

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قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بأفغانستان أمير خان متقي، إن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار، مؤكدا: "لا نقبل التدخل في شؤوننا من أي دولة كانت".

ودعا "متقى" في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة كابول، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى التعاون مع الحكومة المؤقتة ومساعدة الشعب الأفغاني.

وأوضح أمير خان متقى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعهدت بشطب أسماء قادة طالبان من القائمة السوداء، لكنه أكد: أن "واشنطن لم تف بوعدها وهذا خرق للاتفاق بيينا".

وأضاف أنه لا خوف على الاستثمارات في أفغانستان، وإنه ينبغي عدم الخلط بين السياسة والمساعدات الإنسانية، مؤكدا استباب الأمن في البلاد وانتهاء القتال.

كما دعا جميع الأفغان الذين غادروا البلاد وكذا النازحين إلى العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، مؤكدا أنه لم تعد هناك أي حرب في أي بقعة بأفغانستان.

 


وزير الخارجية الأفغاني

وزير الخارجية طالبان

طالبان

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