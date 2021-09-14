وزير الخارجية السعودي يبحث مع الرئيس الجزائري ملفات التعاون المشترك

كتب أحمد عبد الرحمن

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعاون السياسي لدعم الاستقرار في المنطقة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشارت إلى رسالة من الملك سلمان للرئيس الجزائري نقلها وزير الخارجية السعودي.

وكان فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، أكد أن الوثائق كشفت عدم تورط السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر، موضحة أن بلاده شريكة فى مكافحة الإرهاب وسنعمل دوما مع حلفائها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى، أن السعودية لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، وأن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال عملية السلام والحفاظ على حياة المدنيين.