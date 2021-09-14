اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى: انهيار الحكومة الأفغانية خلال 11 يوما لم يكن متوقعا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:08 م
وزير الخارجية الأمريكى: انهيار الحكومة الأفغانية خلال 11 يوما لم يكن متوقعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن سيناريو انهيار الحكومة الأفغانية والجيش خلال 11 يوما لم يكن متوقعا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وأضاف بلينكن: مهمتنا العسكرية في أفغانستان انتهت وبدأنا مهمة دبلوماسية، مشيرا إلى أن طالبان ملتزمة بمنع الجماعات الإرهابية من استخدام أفغانستان لشن هجمات على أمريكا.

 

وتابع وزير الخارجية الأمريكى: "نطالب طالبان بالحفاظ على حقوق النساء والأطفال والأقليات"، مردفا: "نراجع أوراق 24 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة.. وضاعفنا أعداد الموظفين لمراجعة معاملات الأفغان 4 مرات، وأوراق الإجلاء شهدت عمليات تزوير لذا احتجنا وقتا للتحقيق".

 

وأوضح بلينكن: "نتوقع من طالبان وقف تنفيذ عمليات انتقامية".


بلينكن

امريكا

الخارجيه الامريكيه

افغانستان

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