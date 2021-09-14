هبوط الأسهم السعودية والأسواق الإماراتية بجلسة الثلاثاء.. وصعود البحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.12% خاسرًا 13.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11373.18 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.27% خاسرًا 7.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2880.90 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.04% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7761.814 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.32% رابحًا 5.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1673.55 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 13.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11373.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.93% رابحًا 236.69 نقطة ليغلق عند مستوى 25614.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.3 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، 0.37%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والطاقة بنسبة 0.27%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.22%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.1%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.13%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.4%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.39%.

وقفز 82 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 4.51%، ثم سهم "التصنيع" بنسبة 3.04%، ثم سهم "نادك" بنسبة 3.04%، وتراجع 105 سهمًا على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 1.88%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 1.74%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 1.53%، فيما تصدر سهم "التصنيع" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 280.4 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 7.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2880.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.4 مليون سهم محققة ما قيمته 165.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2232 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.19%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.92%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.78%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.42%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 43.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.19%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7761.814 نقطة، وخسر رأس المال السوقي مليار درهم عند مستوى 1.347 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 200.1 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 7346 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.25%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاعي الطاقة والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.77%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 11.19%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 7.08%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.85%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 401.1 مليون درهم.



بورصة البحرين فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.32% رابحًا 5.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1673.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 578.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 21.63% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.9%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.17%، فيما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.66%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحًا 23.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6840.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحًا 25.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7470.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحًا 19.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.13 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحًا 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5875.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 188.7 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9173 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.97%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.5%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاعي المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.07%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الطاقة والمنافع بنسبة 1.05%، 0.42%، على التوالي.