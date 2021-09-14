مصر للطيران تسير غدا 72 رحلة جوية لنقل أكثر من 9 آلاف راكب

كتب أحمد مصطفى

تسير مصر للطيران، غدا الأربعاء، 72 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من "دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن"، و18 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم وأسيوط، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9086 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.