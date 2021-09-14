اليوم السابع
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مصرع شاب بطلق نارى أثناء خروجه من المسجد فى الدقهلية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:33 م
مصرع شاب بطلق نارى أثناء خروجه من المسجد فى الدقهلية صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شاب بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصرعه بطلق نارى، وذلك أثناء خروجه من المسجد.
 
وقد تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ من مستشفي شربين العام، بوصول شاب مصاب بطلق خرطوش فى الجسم، وتوفي عقب وصوله إلى الاستقبال بالمستشفى.
 
وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث مركز شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "أحمد ك ال"، نتيجة الإصابة بطلق ناري فى الجسم، وبسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء خروج المجني عليه من المسجد قام أحد الأشخاص بإطلاق النار بالشارع عليه وفر هاربا، وذلك لوجود خلافات قديمة بينهما، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

الدقهلية

اخبار الحوادث

مقتل شاب

قرية الأحمدية

مركز شربين

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