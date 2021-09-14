مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الرابع بدسوق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقيت سيدة مصرعها، عقب سقوطها من الطابق الرابع، اليوم الثلاثاء، بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، بورود إشارة من قسم شرطة دسوق، يفيد بمصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق.

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع " م . م . ع . ن. ت"، عقب سقوطها من الطابق الرابع، وبسؤال والدها أقر أنها كانت ممسكه بهاتف محمول فاختل توازنها فسقطت جثة هامدة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 35530 لسنة 2021 إدارى قسم دسوق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه، أمر المستشار محمد صالح وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بندب طبيب شرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المتوفية وبيان سبب الوفاه، وبيان عما إذا كان جائز حدوث وفاتها من سقوطها من علو أو عدم.

كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وعن سبب وكيفية حدوثها وعما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، كما صرح بدفن جثمان المتوفاة.