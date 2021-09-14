مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية الثقافة فى حلحلة الصراعات ومواجهة التطرف والعنف

كتب أحمد جمعة

شارك السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، في فعاليات الجلسة رفيعة المستوى بمنتدى الإبداع المُنعقد في لوبليانا خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجارى، تحت عنوان "دور القطاعات الثقافية والابتكارية في دفع الاستقرار والسلام"، حيث أكد أهمية الثقافة ودورها البنَاء فى حلحلة الصراعات ومواجهة ظواهر التطرف والعنف وكراهية الآخر، موضحًا كذلك أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات استناداً إلى قاعدة المساواة بما يحول دون فرض إملاءات من جانب أى طرف على الآخر، مع التأكيد على احترام الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن مساعد وزير الخارجية تناول دور الثقافة فى السياسة الخارجية المصرية كأحد أدوات القوة الناعمة، موضحاً أن الحقوق الثقافية تُعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أكد من ناحية أخرى على ضرورة إعادة الدول الأوروبية للقطع الأثرية المهربة إلى الدول المالكة لها، نظراً لما تمثله تلك الآثار من هوية ثقافية للشعوب التي تنتمي إليها، علاوة على كون ذلك خطوة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول وإعلاء قيمة الثقافة بين شعوبها.