اليوم السابع
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مذكرة تفاهم مع تويوتا اليابانية لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء فى مصر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:07 م
مذكرة تفاهم مع تويوتا اليابانية لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء فى مصر تويوتا اليابانية
كتبت - مروة الغول

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شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وماتسوباياشى كينيشيرو، نائب السفير اليابانى بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" وشركة تويوتا تسوشو اليابانية. 
 
وبموجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثانى أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام أحدث التقنيات اليابانية على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 6 أشهر تمهيداً للسير قدماً فى تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجارى والبيئى. 
 
وقع المذكرة كلاً من الكيميائى سعد هلال رئيس شركة إيكم والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس ويوشيهيرو إينو المستشار التنفيذى لشركة تويوتا تسوشو ، بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى والدكتور سمير القرعيش المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء بشركة إيجاس.

تويوتا اليابانية

وزارة البترول

البترول

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