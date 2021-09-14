اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:32 م
أكرم القصاص
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مدعى عام هايتى يطالب بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء بقتل الرئيس جوفينيل مويزجوفينيل مويز

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:30 م
مدعى عام هايتى يطالب بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء بقتل الرئيس جوفينيل مويزجوفينيل مويز جوفينيل مويز رئيس هايتى السابق
بورت أو برنس /أ ش أ/

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طالب المدعى العام فى هايتي، اليوم الثلاثاء، من قاضٍ توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء أرييل هنرى بقتل الرئيس جوفينيل مويز. 

 

وأفادت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن المدعى العام فى هايتي، بيد فورد كلود، طلب من المسؤولين أيضاً منع هنرى من مغادرة البلاد.

 

وأوضحت الشبكة أن هذا الأمر جاء فى نفس اليوم الذى طلب فيه من هنرى مقابلته وشرح سبب اتصال مشتبه به فى اغتيال الرئيس جوفينيل مويز مرتين بعد مقتله.

 

وأشار كلود إلى أن هناك ما يكفى "لمقاضاة هنرى والمطالبة بتوجيه اتهام صريح له".

 


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