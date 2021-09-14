اليوم السابع
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محافظة الجيزة ترفع 121 ألف طن مخلفات وقمامة خلال أسبوعين

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:46 ص
محافظة الجيزة ترفع 121 ألف طن مخلفات وقمامة خلال أسبوعين محافظة الجيزة ترفع 121 ألف طن مخلفات وقمامة
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوي النظافة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الاهتمام الذي توليه المحافظة بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة قطاعات المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 30 شركة.

وأضاف راشد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة مشيراً أنه قد تم رفع أكثر من 121 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال أول أسبوعين من شهر سبتمبر والتي ضمت رفع (8755 طن يوم 1 سبتمبر) ورفع (10557 طن يوم 2 سبتمبر) ورفع (8115 طن يوم 3 سبتمبر) ورفع (9236 طن يوم 4 سبتمبر ) ورفع (8250 طن يوم 5 سبتمبر ) ورفع (9901 طن يوم 6 سبتمبر) ورفع (6722  طن يوم 7 سبتمبر ) ورفع ( 10116 طن يوم 8 سبتمبر ) ورفع (9351 طن يوم 9 سبتمبر ) ورفع (9529طن يوم 10 سبتمبر ) ورفع (9741 طن يوم 11 سبتمبر ) ورفع ( 14150 طن يوم 12سبتمبر ) ورفع (8284 طن يوم 13 سبتمبر ) وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات.

موجهاً بالإسراع من وتيرة أعمال إصلاح كافه معدات النظافة المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وتوزيعها بالقطاعات التى بحاجه الى دعم منظومه العمل بها.


كما وجه بضرورة الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجهاً بالحل الفورى لها.

 

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الجيزه

مخلفات الهدم

القمامة

اخبار الجيزة

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