اليوم السابع
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متهمون أمام مباحث القاهرة: نرتكب وقائع السرقة بعد مغافلة أصحاب المحال بشبرا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:00 ص
متهمون أمام مباحث القاهرة: نرتكب وقائع السرقة بعد مغافلة أصحاب المحال بشبرا متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف متهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة من أمام المخازن والمحلات التجارية بمنطقة شبرا، واعترفا بارتكاب وقائع السرقة المتكررة بنطاق دائرة القسم، بواسطة "المفتاح المصطنع".

وأضاف المتهمون أمام مباحث القاهرة، أنهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة "كائن بدائرة القسم"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم ضبطهم واحالتهم الى النيابة التي تولت التحقيقات.

وكان قسم شرطة شبرا، تلقى بلاغا من صاحب محل فراشة، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل المحل ملكه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها ، كما أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً  تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بإسلوب "المغافلة".

واعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط  كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما الآخر "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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اخبار الحوادث

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شبرا

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