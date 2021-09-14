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ما هو مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية؟

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:00 ص
ما هو مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية؟ صادرات
كتب إسلام سعيد

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تنفذ الوكالة الأمريكية للتنمية، مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والذى يهدف إلي زيادة الصادرات لقطاع المشروعات الصغيرة، على أن يتم العمل خلال السنوات الخمس المقبلة على 300 شركة بحيث يرتفع تصدير كل شركة إلي 500 ألف دولار سنوياً.
 
 
مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية تم إطلاقه في أبريل الماضي، ويستمر خمس سنوات ويهدف إلي زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق تعريفات المشروع الصغير الواردة بقانون 152 لسنة 2020.
 
 
و هناك 3 محاور رئيسية أولها رفع قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحور الثاني هو العمل مع الجهات التي تتعاون في قطاع المشروعات الصغيرة وكل الجهات التي تقدم خدمات لهذه المشروعات، المحور الثالث هو السياسات والإجراءات العامة التي تحكم عملية التصدير في مصر".
 
 
ومع انتهاء مدة المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية سيكون للمؤسسات العاملة على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على تذليل العقبات أمام الصناعات والصادرات.

مشروعات تطوير الصادرات

الصادرات المصرية

الوكالة الأمريكية للتنمية

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