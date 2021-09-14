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ماذا تعرف عن بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية في 4 معلومات؟

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:00 ص
ماذا تعرف عن بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية في 4 معلومات؟ غرفة التجارة الأمريكية بمصر
كتب عبد الحليم سالم

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 تعد بعثة طرق الأبواب من أقدم البعثات وأهم البعثات التجارية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى البعثة التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سنويا بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، وبالتنسيق مع الغرفة الامريكية في واشنطن، وتعرف باسم Doorknock Mission to Washington, DC .

 

1- تشارك في بعثة طرق الأبواب سنويا عشرات الشركات المصرية الأمريكية والعشرات من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث يتم عقد لقاءات مباشرة مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة العاصمة واشنطن.

 

2 - البعثات ليست مجرد بعثات تجارية تناقش مستقبل الاستثمار والتجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إنما تعد بعثات طرق الأبواب بعثات أكثر عمقا من ذلك بكثير إذ تنقل صورة حقيقة للسياسة والاقتصاد وكافة النواحى المصرية.

 

 

3– أبرز لقاءات البعثة تكون مع الإدارة الأمريكية، و الكونجرس ومراكز الأبحاث والبنك الدولى وصندوق النقد والغرفة الأمريكية بواشنطن ومؤسسات مالية ومجلس الأعمال المشترك والإعلام الأمريكى .

 

 

4 – تم تنظيم 42 بعثة طرق أبواب كانت آخرها فى أبريل 2019، حيث توقفت البعثات بعد ذلك نتيجة جائحة كورونا، وتحرص غرفة التجارة الأمريكية بمصر، على التواصل مع صناع القرار والمؤسسات الاقتصادية عبر الانترنت.


بعثة طرق الأبواب

غرفة التجارة الامريكية بمصر

بعثات طرق الأبواب

الغرفة الامريكية

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