لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميا ومحليا؟.. التضخم الأمريكى كلمة السر

كتب إسلام سعيد

بعد أن شهدت أسعار الذهب، تحركا ملحوظا فى التداولات العالمية، مساء اليوم، نقدم أهم الأسئلة وإجاباتها حول أسباب الصعود عالمياً وكذلك تداعيات ذلك على السوق المحلى.

ما هو وضع سوق الذهب الآن؟

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى مستويات تتجاوز 1800 دولار وقت صياغة هذه السطور

أسعار الذهب اليوم، عيار 18 سجل 672 جنيها، عيار 24 سجل 897 جنيها، عيار 21 سجل 785 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، أونصة الذهب 1803 دولارات.

لماذا ارتفع الذهب إلى مستويات تفوق 1800 دولار؟

أسعار الذهب ارتفعت مساء اليوم الثلاثاء إلى مستويات تتجاوز 1800 دولار في البورصة العالمية، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر مسجلاً زيادة حوالي 3 دولارات الآن، بعد أن تم إعلان التضخم في امريكا مرتفعاً إلي مستويات 5.3%.

كيف تنعكس مؤشرات التضخم الأمريكية على الذهب؟

التضخم السنوي الأمريكي لشهر أغسطس سجل 5.3% بما يتماشى مع التوقعات بعد أن كانت عند 5.4% في شهر يوليو وهو ما أثر على جاذبية المعدن الأصفر، حيث يتسبب التضخم المرتفع إلي اللجوء للملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.