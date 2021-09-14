لجنة علمية دولية: لا حاجة للتطعيم بالجرعة المعززة للقاح كورونا

كتبت هند عادل

توصل علماء فى دراسة بحثية جديدة نُشرت فى The Lancet أنه لا توجد حاجة لجرعات معززة للقاح كورونا حتى الآن لمعظم الناس، وأنه لا يوجد دليل موثوق به أن حماية اللقاحات تتراجع بشكل كبير.

وتشير الدراسات إلى أن التطعيم فعال بنسبة 95% ضد الأمراض الشديدة، وأكثر من 80% فى الوقاية من العدوى، وفقا لتقرير لصحيفة south china post.



الجرعه المعززة

وقالت لجنة من العلماء من جميع أنحاء العالم فى مراجعة من المرجح أن توقف الجدل حول استخدام اللقاحات المعززة إن لقاحات كورونا تعمل بشكل جيد لدرجة أن معظم الناس لا يحتاجون بعد إلى جرعة أخرى.

وأكدوا خلال الدراسة أنه من الأفضل للحكومات التركيز على تحصين غير الملقحين وانتظار المزيد من البيانات حول أى من المعززات، وبأى جرعات ستكون أكثر فاعلية، كما قال المؤلفون ومن بينهم اثنان من الخبراء البارزين فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لقد استندوا فى تقييمهم إلى مجموعة واسعة من دراسات المراقبة الواقعية بالإضافة إلى بيانات من التجارب السريرية قبل الموافقة على اللقاحات.

كان مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى (CDC) قد أصدر بيانات جديدة تشير إلى أن كبار السن لا يتمتعون بنفس الحماية التى يوفرها لقاح كورونا ضد دخول المستشفى عند الإصابة بالفيروس التاجى مثل الفئات الأخرى، ووفقًا لإحدى الدراسات تبلغ فعالية اللقاح ضد دخول المستشفى نحو 75% فقط بين البالغين بعمر 75 عامًا فأكثر، بينما تصل إلى 90% فى الأشخاص الأقل من 75 عامًا.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى فإن البيانات الجديدة تؤكد أن كبار السن يجب أن يبدأوا فى الحصول على جرعات معززة للقاح كورونا فى غضون أسابيع، حيث أظهرت البيانات أن المناعة التى حصل عليها الأشخاص فوق سن 65 عامًا من لقاحات كورونا الأولية من المحتمل أن تبدأ فى التلاشى.