لجنة الانتخابات الروسية: نظام شامل لمراقبة الاقتراع بواسطة الكاميرات

وكالات

قالت إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إنه تم تشكيل نظام مراقبة بالفيدو شامل لمتابعة سير عمليات التصويت خلال انتخابات مجلس الدوما.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت رئيسة اللجنة خلال المؤتمر العلمي الأول "دور المجتمع المدني في ضمان المعايير الديمقراطية لتنظيم وإجراء الانتخابات": "تغطي كاميرات الفيديو 96% من مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد".

سيجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما، والانتخابات الأخرى في يوم التصويت الموحد هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

وسيتم خلالها، انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، وفقا لنظام انتخابي مختلط يتم انتخاب 225 نائبا وفق القوائم الحزبية، و 225 نائبا آخر عبر الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، في جولة واحدة.

وتم تسجيل 14 حزبا، للمشاركة في انتخابات مجلس الدوما المقبلة.