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لتجنب سمكرى البنى آدمين.. 4 خطوات للتأكد من دكتور العلاج الطبيعى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:00 ص
لتجنب سمكرى البنى آدمين.. 4 خطوات للتأكد من دكتور العلاج الطبيعى نقابة العلاج الطبيعى
كتبت ـ آية دعبس

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قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إنه يمكن لأى مريض أن يتأكد من شخصية أو سلامة مراكز العلاج الطبيعى قبل إجراء أى علاجات من خلال عدة خطوات بسيطة، هى:
 
1- البحث عن رخصة الشؤون الصحية معلقة بمركز العلاج الطبيعى.
2- طلب كارنية عضوية نقابة العلاج الطبيعى أو ترخيص مزاولة المهنة.
3- مشاهدة الرخصة المكانية الصادرة من مديرية الشؤون الصحية.
4- إرسال رسالة على رقم نقابة العلاج الطبيعى 01098887070 باسم المركز ومالكه للتأكد من تسجيلهما بجداول النقابة.
 
 وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تتلقى الشكاوى على الواتس آب لأرقام النقابة، على أن تتضمن الشكوى صورة ليافطة أو إعلان خاص بالمركز أو العيادة، والعنوان بشكل كامل، لتتمكن النقابة من اتخاذ إجراءتها، حال كان المركز مملوك لأحد منتحلى الصفة، حيث يتم إرسال شكاوى رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.
 
 

نقابة العلاج الطبيعى

سمكى البنى ادمين

التواصل مع نقابة العلاج الطبيعى

رقم نقابة العلاج الطبيعى

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