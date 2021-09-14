كيف يمكن أن تساعدك التوابل فى إنقاص الوزن؟.. أكثر من الحبهان والقرفة

كتبت مروة هريدى

يبحث الكثير منا عن طرق فعالة لإنقاص الوزن الزائد، ويمكن أن تكون التوابل إحدى الطرق التى تساعد فى رحلة الدايت دون بذل الكثير من الجهود، حيث إن إضافة القليل من التوابل إلى نظامك الغذائى يمكن أن يسرع معدل التمثيل الغذائى ومن ثم يساعد فى فقدان الدهون العنيدة، ولكن من المهم إضافتها بالطريقة الصحيحة بما يحقق أهدافك ويعزز صحتك العامة والتقليل من مخاطر السمنة، وإليك بعض التوابل التى يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى للتخلص من بعض الكيلو جرامات، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الحبهان

الحبهان غنى بمكون يسمى الميلاتونين والذى يساعد فى زيادة معدل التمثيل الغذائى بما يفيد حرق الدهون والتسريع من عملية إنقاص الوزن، يمكنك إضافته إلى الماء وتناوله للتخلص من السموم بالجسم أو حتى إضافته إلى وجبات الشوفان لفقدان الوزن بسهولة.



حبهان

الحلبة

الحلبة من التوابل الشائعة والتى يمكن أن تحد بشكل طبيعى من الشهية والتحكم في مستويات الأنسولين بما يفيد إدارة مرض السكرى، يمكن أن يساعد مشروب الحلبة على التخلص من السموم بالجسم وفى تقليل دهون البطن، حيث إن المحتوى العالى من الألياف في الحلبة قليل السعرات الحرارية ويمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.



الحلبة

الفلفل الأسود

إضافة القليل من الفلفل الأسود إلى وجباتك يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب في الجسم، بجانب أن المغذيات النباتية في الفلفل الأسود تساعد في التخلص من الدهون الزائدة وتحسن الهضم بشكل طبيعي، كما أنه يحمى من الأمراض الموسمية مثل البرد والسعال.

القرفة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة بما يساعد فى تقليل الالتهاب فى الجسم وتسريع معدل التمثيل الغذائى ومن ثم إنقاص الوزن، كما تعمل القرفة على تقليل الدهون الثلاثية ما يترتب عليه تحسين صحة القلب.



القرفة

الشمر

الشمر له خصائص تساعد في الهضم بشكل رائع، حيث إن إضافة ملعقة منه إلى الشاى تساعد فى التخلص من السموم وتسريع عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد أيضًا في تحسين الهضم ومن ثم إنقاص الوزن، كما تساعد خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة في تحسين الصحة العامة وتقليل الإجهاد التأكسدي عن طريق إصلاح الخلايا التالفة.