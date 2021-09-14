كيف تحمي أذنيك من ضعف السمع؟.. مارس الرياضة وتجنب الضوضاء

فاطمة ياسر

ضعف السمع يعد من المشاكل التي يتعرض لها البعض، ولها العديد من الأسباب المؤدية لهذا، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الطرق التي تساعدك في الحد من التعرض للإصابة بضعف السمع، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير أن الجلوس في الضوضاء والأصوات العالية يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف السمع، ولذا إذا كنت ترغب في الحفاظ علي صحة أذنيك تجنب الجلوس في الأماكن ذات الأصوات العالية، أو استخدام سدادات الأذن.

وأيضا الاهتمام بنظافة الأذن تعد من أبرز الحيل التي تحافظ علي مستويات السمع، وتقلل من فرص الإصابة بضعف السمع، وفي حالة عدم الاهتمام بنظافتها فأنت بهذه الطريقة تتسبب في الإصابة بضعف السمع.

يقوم العديد من الأشخاص باستخدام الأعواد القطنية الخاصة بتنظيف الأذن وهذا الأمر يتسبب في إزالة الشمع الذي من دوره حماية الأذن وحمايتها من العوامل الخارجية، وعند استخدام هذه الأعواد فأنت بهذه الطريقة لا تحمي الأذن بل تعرضها لمشاكل كضعف السمع.

أثبتت الدراسات الطبية أن الإكثار من تناول الأدوية الخاصة بمضادات الالتهابات والسيولة، تتسبب في الإصابة بضعف السمع علي المدي البعيد، ولذا يجب تناول هذه العلاجات تحت إشراف طبيب.

قدم التقرير أبرز وأهم نصيحة للحفاظ علي صحة الأذن من الإصابة بضعف السمع، ومنها:

-تجفيف الأذن بعد الاستحمام أو عند التعرض للماء يعد من أهم الحيل التي تحميها من الإصابة بضعف السمع.

-أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة يوميا تعد من النصائح الهامة التي تقلل من الإصابة بضعف السمع، لأنها تزيد من تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية.

-استخدام سدادات الأذن في حالة الجلوس بأماكن بها صوت عالي.

-الاهتمام بتنشيف الأذن عند التعرض للماء.