كيت ميدلتون تزور سلاح الجو الملكى للقاء المشاركين بعمليات الإجلاء من كابول

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن قصر كينسينجتون أن كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، ستلتقي بالعسكريين والمدنيين الذين ساعدوا في إجلاء الأفغان، حيث ستزور الدوقة سلاح الجو الملكي البريطاني اليوم لمقابلة هؤلاء الذين شاركوا في نقل أكثر من 15 ألف شخص جوا من كابول.

وقالت صحيفة دايلي ميل إن ميدلتون أيضا ستقابل الآلاف من المتقدمين لـ ARAP وهي سياسة التوطين والمساعدة وعائلاتهم.

وخلال زيارتها، ستلتقي الدوقة - التي حضرت حفل زفاف شقيقها الأصغر جيمس في فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع - بأطقم سلاح الجو الملكي البريطاني والمسعفين الذين قدموا الدعم لمن تم إجلاؤهم في مطار كابول.

كما سيتم تعريفها على المدنيين والمتطوعين الذين أنشأوا مركزًا للعودة إلى الوطن في سلاح الجو الملكي البريطاني Brize Norton.

تضمنت عملية Pitting كل وحدة في القاعدة العسكرية، مع أفراد يعملون جنبًا إلى جنب مع البحرية الملكية والجيش والسلطات المحلية ومنظمات الإغاثة في أفغانستان والمملكة المتحدة.

وطار أسطول بريز نورتون الكامل من طائرات النقل التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني على مدار الساعة لدعم الإخلاء، بما في ذلك رحلة قياسية لطائرة RAF C17 Globemaster التي نقلت 439 راكبًا من كابول.

كما نقلت الطائرات المشاركة في العملية إمدادات تتراوح بين الملابس وأغذية الأطفال لمن تم إجلاؤهم.