اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:57 م
أكرم القصاص
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كوبا تبدأ فى إعطاء اللقاحات للأطفال حتى سن الثانية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:01 م
كوبا تبدأ فى إعطاء اللقاحات للأطفال حتى سن الثانية لقاح لمكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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تبدأ كوبا هذا الأسبوع بتلقيح الأطفال الذين تصل أعمارهم حتى سن الثانية ضد فيروس كورونا، مما يجعلها الدولة الوحيدة حتى الآن التى تقوم بتطعيم الأطفال الصغار، بحسب "روسيا اليوم " .

 

ووافق المسؤول عن تنظيم الصحة فى كوبا، مركز مراقبة الأدوية والأجهزة الطبية، على تطعيم الأطفال فى بداية شهر سبتمبر، بعد أن بدأت فى الأسبوع الماضى بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.

 

وسيتم تقديم لقاحى Soberana 2 و Soberana Plus، وهما لقاحان مطوران محليا للأطفال.

 

وقال مسؤولون كوبيون إن التجارب السريرية على البالغين، وإلى حد محدود على الأطفال، أظهرت أن هذا المزيج فعال بنسبة تزيد عن 90 بالمئة فى الحماية من فيروس كورونا.

 

هذا وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوبا حيث ينتشر متغير "دلتا" بسرعة. وقد أبلغت كوبا مؤخرا عن معدل 70 إصابة جديدة فى اليوم لكل 100 ألف شخص، وهى واحدة من أعلى المعدلات فى نصف الكرة الغربي.

 

وحتى الآن، تلقى 56 بالمائة من سكان كوبا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتم تطعيم 37 بالمائة بشكل كامل. وتهدف وزارة الصحة فى البلاد إلى تطعيم أكثر من 90 فى المائة من السكان بحلول ديسمبر.

 

 


كوبا

لقاحات الأطفال

أخبار كوبا

كورونا في كوبا

تطعيم الأطفال ضد كورونا

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