كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة 150 يوم 17 سبتمبر الجارى

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل كلية اللاهوت التابعة للكنيسة الإنجيلية بتسليم الدرجات العلمية لخريجى الدفعة 150 من طلبة الكلية بأقسامها المختلفة، وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، فى الكنيسة الإنجيليَّة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يلقى حفل التخرج الدكتور القس عاطف مهنى المعصرانى أستاذ العهد الجديد ومدير مركز الدراسات المسيحية بالشرق الأوسط بالكلية.

وتهتم كلية اللاهوت الإنجيلية بتعاليم الدين المسيحى وتخريج قساوسة وكهنة للكنيسة، بالإضافة إلى وجود 10 برامج أخرى أبرزها في مجال الإعلام والإدارة والقيادة ومسيحيين ومسلمين.

وقال المهندس عماد توماس المستشار الإعلامى للكلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الكلية أنشئت عام 1863 تحت عنوان "صفّ اللاهوت"، وبذلك يرجع تاريخها إلى 158 عاماً، وهى أقدم من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس.

وتابع: لدينا مراكز خدمة التنمية فى المجتمع ومركز إعلامى واستوديو مثل كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وكان أول مكان تستخدمه الكلية مقراً لها هو عوامة (أيبس) والتى استخدمت كقاعة للدراسات اللاهوتية والتدريبات العملية حيث كانت القرى التى ترسو عليها العوامة فى طريقها للصعيد مكاناً للتدريبات العملية للطلاب ثم تنقلت فى أكثر من مكان حتى استقرت بمقرها الحالى بالعباسية سنة 1926.