اليوم السابع
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كشف غموض العثور على جثة بالقمامة بالهرم.. التحريات: زوجته وابنته وخطيبها وراء الجريمة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:36 م
كشف غموض العثور على جثة بالقمامة بالهرم.. التحريات: زوجته وابنته وخطيبها وراء الجريمة قوات الأمن - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شخص وسط القمامة بمنطقة الهرم، مصابا بعدة حروق، حيث تبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وألقى القبض عليهم.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط القمامة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية.

توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وتبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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