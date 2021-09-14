اليوم السابع
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فرق الإطفاء السورية تنجح فى إخماد حريق بالأراضى الزراعية فى ريف حمص

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:02 م
فرق الإطفاء السورية تنجح فى إخماد حريق بالأراضى الزراعية فى ريف حمص حريق _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أخمدت فرق الإطفاء فى محافظة حمص وسط سوريا حريقا اندلع فى أشجار حرجية ومثمرة فى الأراضى الزراعية فى ريف المحافظة الغربي . 

 

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الدفاع المدنى بحمص غياث عاقل أن الحريق اندلع فى أراضى قرية المقعبرات، وشمل مساحة تقدر بـ 20 دونما، وقدر عدد الأشجار المتضررة بنحو 350 شجرة مثمرة وحرجية.

 

وأشار عاقل إلى أن أفراد الدفاع المدنى بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص "عملوا على تطويق الحريق ومنع امتداده والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده"

 

 


فرق الإطفاء السورية

سوريا

أخبار سوريا

إخماد حريق بالأراضى الزراعية

ريف حمص

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