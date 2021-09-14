غرفة الجلود: شركات إيطالية تدرس إنشاء مصانع للأحذية فى مصر

كتب إسلام سعيد

تستقبل غرفة صناعة الجلود ب اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع المركز التجارى الإيطالى، وفدا من كبرى الشركات الإيطالية، خلال أكتوبر المقبل، لبحث سبل التعاون الصناعى والتجارى ولجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية والجلود.

وعقدت غرفة صناعة الجلود اجتماعا مع المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لبحث الاستعدادات لاستقبال الوفد الإيطالي، وفرص التعاون بين مصر وإيطاليا في هذا المجال.

وأكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالتجربة الإيطالية في تدريب العمالة بالمصانع لزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة وآليات تسويق المنتجات لزيادة صادرات القطاع، فضلا عن التعاون فى الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود، أن زيارة الوفد الإيطالى إلى مصر هدفه ضخ استثمارات جديدة في صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ضمن مشروع الـ100 مصنع المقرر إقامتهم بمدينة الروبيكي، يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الغرفة والمركز التجارى الإيطالى.

وأشار السمالوطى إلى أنه سيتم التعاون مع المركز التجارى الإيطالى بالقاهرة فى تحديث استراتيجية الغرفة الخاصة بواقع صناعة الجلود فى مصر وكيفية تطويرها لزيادة قدرتها التنافسية خلال الفترة المقبلة ومساعدة المصانع على التصدير.

وقال يحيى أبو حلقة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن هناك عدد من الشركات الإيطالية تدرس بجدية إنشاء مصانع لها فى مصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج وأجزاء من الحذاء، وذلك ثقة في الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار الجيد فى مصر.

وأكد د. فرانشيسكو بانيني رئيس المركز التجارى الإيطالي بالقاهرة، أن وفد الشركات الإيطالية الذي من المقرر أن يزور مصر الشهر المقبل سيضم جميع تخصصات الجلود من شركات الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج والمدابغ بهدف التعاون مع المصانع المصرية ودراسة ضخ استثمارات صناعية وتنفيذ صفقات تجارية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين وكذلك تنظيم زيارة للوفد الإيطالي لمدينة الروبيكي للجلود.

حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، يحيي أبو حلقة عضو مجلس إدارة الغرفة، محمود عودة عضو مجلس إدارة الغرفة، عمر حفني نائب مدير الغرفة، ود. فرانشيسكو بانيني رئيس المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، ود أشرف أرميا ممثل السفارة الإيطالية، د. ريهام أبو المجد ممثل بعثة القسم التجاري بالسفارة الإيطالية.